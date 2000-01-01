13.02 14:24 MIGnews.com

Водитель на героине: проехал на красный и убил трех человек

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Окружной суд Хайфы признал виновным в убийстве трех человек 64-летнего водителя грузовика Камила Диаба.Полтора года назад Диаб, находясь под воздействием героина, проехал перекресток Фурейдис на красный свет, в результате чего совершил лобовое столкновение с частным автомобилем.В автомобиле находились сестры Анелика Наим и Ольга Ашкар, их мужья и двухлетняя дочь Ангелики, Хлоя, возвращавшиеся со свадьбы родственников.В результате столкновения Ангелика, Хлоя и Ольга погибли. Их мужья были ранены.Диаб пролетел перекресток, и остановился только через 180 метров.Диаб заявил на суде: “Каждый день я чувствую еще хуже, чем в предыдущий. Это очень тяжело для меня”.Саид Наим, муж Ангелики, заявил: “У меня нет слов, чтобы описать эту боль. Я еще не вышел из этого, и я не знаю, что ждет меня впереди. Я потерял самое дорогое в мире - мою дочь, мою жену и ее сестру. Брат жены тоже в плохом состоянии, мы не должны были оказаться в подобной ситуации”.