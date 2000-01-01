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Фото из официальной страницы политика в Facebook 13.02 14:03   MIGnews.com

Министра бюджета Франции допросили по делу об изнасиловании

Министра бюджета Франции допросили по делу об изнасиловании, сообщает издание The Local.fr, ссылаясь на источников, приближенных к делу.

Сообщается, что французская прокуратура возобновила расследование по обвинению Жеральда Дарманена в принуждении к сексуальным связям взамен на обещание помочь очистить имя 46-летней "девушки по вызову" Софи Спатц в правовом споре.

Женщина подала первое заявление на 35-летнего политика в середине 2017 года, однако расследование было прекращено после того, как она не явилась на допрос в полицию. Позднее Спатц повторно подала иск против Дармена и расследование возобновили.

В свою очередь министр свою вину отрицает.

Францию накрыла волна сексуальных скандалов по отношению к высшему руководству страны. Так, на прошлой неделе обвинили в сексуальном насилии и домогательствах министра комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло. Политик назвали данные обвинения позорными слухами, но при этом сообщил, что в связи с нашумевшими скандалами вокруг него, рассматривает вариант ухода в отставку.
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