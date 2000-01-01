13.02 11:41 MIGnews.com

Циклон Гита накрыл острова Тихого океана: жители в панике

So many prayers sending out to my people back at Home in the Kingdom🇹🇴Watching this made my heart break, Hoping my Grandparents & Family back in Tonga are Safe🙏🏼 #PrayForTonga #OfaLahiAtu #CycloneGita pic.twitter.com/w5OEDpnKTz — Jeremiah Taiese (@JTaiese) 13 февраля 2018 г.

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Минувшей ночью тропический циклон Гита уничтожил 70% домов и построек в столице Королевства Тонга Нукуалофе, сообщает Radionz.."В период прохождения над территорией страны циклон Гита был 4 категории мощности, устойчивая скорость ветра рядом с его эпицентром достигала 54 м/с. В настоящее время Гита продолжает движение на запад, набирает силу и приближается к островам Фиджи", – говорится в сообщении новозеландской радиокомпании.Информации о жертвах пока нет, но известно, что десятки пострадавших обратились за медицинской помощью в местные больницы.Многие жилые районы затоплены. Из-за природной катастрофы в стране ощущается острая нехватка питьевой воды.Радиостанция также отмечает, что позавчера циклон задел острова Самоа и Американского Самоа.Королевство Тонга – единственное независимое королевство в Океании. Состоит оно из 170 островов в юго-западной части Тихого океана. В стране проживают около 107 тысяч человек, из которых 70% - жители столицы.