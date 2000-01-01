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Фото: Hanna Butler - Red Cross/ Twitter 13.02 11:41   MIGnews.com

Циклон Гита накрыл острова Тихого океана: жители в панике

Минувшей ночью тропический циклон Гита уничтожил 70% домов и построек в столице Королевства Тонга Нукуалофе, сообщает Radionz..

"В период прохождения над территорией страны циклон Гита был 4 категории мощности, устойчивая скорость ветра рядом с его эпицентром достигала 54 м/с. В настоящее время Гита продолжает движение на запад, набирает силу и приближается к островам Фиджи", – говорится в сообщении новозеландской радиокомпании.

Информации о жертвах пока нет, но известно, что десятки пострадавших обратились за медицинской помощью в местные больницы.

Многие жилые районы затоплены. Из-за природной катастрофы в стране ощущается острая нехватка питьевой воды.




Радиостанция также отмечает, что позавчера циклон задел острова Самоа и Американского Самоа.

Королевство Тонга – единственное независимое королевство в Океании. Состоит оно из 170 островов в юго-западной части Тихого океана. В стране проживают около 107 тысяч человек, из которых 70% - жители столицы.
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