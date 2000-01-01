13.02 11:31 MIGnews.com

Израильский бизнесмен пропал без вести в Колумбии

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Израильский бизнесмен Офер Хазан пропал без вести в Колумбии. Отмечается, что мужчина проживал в городе Картахена. МИД Израиля сообщил об исчезновении в Колумбии израильского предпринимателя во вторник, 13 февраля.Уточняется, что Хазан не выходил на связь с минувшей субботы.Консул Израиля в Боготе и представитель израильской полиции в Колумбии в сотрудничестве с местными властями прилагают все возможные усилия для установления местонахождения Хазана, сообщает Ynet.Дополнительные подробности инцидента пока неизвестны.