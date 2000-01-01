Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильский бизнесмен пропал без вести в Колумбии | Фото: Thinkstock13.02 11:31   MIGnews.com

Израильский бизнесмен пропал без вести в Колумбии

Израильский бизнесмен Офер Хазан пропал без вести в Колумбии. Отмечается, что мужчина проживал в городе Картахена. МИД Израиля сообщил об исчезновении в Колумбии израильского предпринимателя во вторник, 13 февраля.

Уточняется, что Хазан не выходил на связь с минувшей субботы.

Консул Израиля в Боготе и представитель израильской полиции в Колумбии в сотрудничестве с местными властями прилагают все возможные усилия для установления местонахождения Хазана, сообщает Ynet.

Дополнительные подробности инцидента пока неизвестны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
Нетаниягу: Все, что я делал - во благо Израиля
21:09
Мигрант планировал убийство королевы Великобритании и евреев
21:07
Шок среди политиков: Лапид - ключевой свидетель в деле 1000
21:03
Израильтяне научились выращивать кости "в пробирке"
21:03
Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами  
20:53
Амсалем: рекомендации - результат нелегитимного процесса
20:49
Окружение Нетаниягу: поведение полиции - скандал
20:41
По делу Нетаниягу также обвинят Мозеса и Мильчана
20:19
На месте крушения Ан-148 нашли 2 тыс. элементов самолета
19:46
Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео)  
19:20
Развозов о бюджете: это исторический рекорд несправедливости
19:01
"Если Иран атакует Израиль, Израиль атакует Асада"
18:24
Еврей в парламенте Ирана угрожает Израилю
17:53
Иракская милиция готова к войне с Израилем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus