Израильский бизнесмен пропал без вести в Колумбии

Израильский бизнесмен Офер Хазан пропал без вести в Колумбии. Отмечается, что мужчина проживал в городе Картахена. МИД Израиля сообщил об исчезновении в Колумбии израильского предпринимателя во вторник, 13 февраля.
Уточняется, что Хазан не выходил на связь с минувшей субботы.
Консул Израиля в Боготе и представитель израильской полиции в Колумбии в сотрудничестве с местными властями прилагают все возможные усилия для установления местонахождения Хазана, сообщает Ynet.
Дополнительные подробности инцидента пока неизвестны.