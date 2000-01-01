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КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты | Фото: Thinkstock13.02 10:28   MIGnews.com

КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты

Пхеньян заявил о том, что проведенные им 12 февраля испытания новой баллистической ракеты прошли успешно, сообщают южноорейские СМИ со ссылкой на северокорейские.

При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

12 февраля Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил о проведенном КНДР с полигона в провинции Пхенан-Пукто пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 средней дальности класса "Мусудан". Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море. При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В 2016 году КНДР осуществила более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. Впоследствии СБ наложил на Пхеньян санкции.
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