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Израиль: град и гололед на побережье 13.02 09:04   MIGnews.com

Израиль: град и гололед на побережье

По сообщениям в израильских СМИ, началось оледенение шоссе №2 на отрезке между Ор Акива и предместьями Хайфы.

На указанный отрезок дороги направлены патрульные машины транспортной полиции для оказания помощи водителям.

В районе Кейсарии и Ор Акива выпал град, что создает реальную опасность на дорогах, в том числе, на шоссе №2.

Ожидается, что дожди и грозы пойдут на всей территории страны - от Негева и Мертвого моря до северной границы.
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