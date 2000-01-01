13.02 09:04 MIGnews.com

Израиль: град и гололед на побережье

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По сообщениям в израильских СМИ, началось оледенение шоссе №2 на отрезке между Ор Акива и предместьями Хайфы.На указанный отрезок дороги направлены патрульные машины транспортной полиции для оказания помощи водителям.В районе Кейсарии и Ор Акива выпал град, что создает реальную опасность на дорогах, в том числе, на шоссе №2.Ожидается, что дожди и грозы пойдут на всей территории страны - от Негева и Мертвого моря до северной границы.