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13.02 08:37   MIGnews.com

Коррупция: аресты в муниципалитете Кфар-Сабы

По сообщению израильского радио, в городе Кфар-Саба утром 13 февраля проведены рейды в домах высших сановников муниципалитета.

Арестованы 14 человек. Аресты произведены по обвинению в получении взяток за выдачу разрешений на строительство в городе. Обысканы дома и офисы подозреваемых.

Аресты произведены после тайного расследования, длившегося несколько месяцев.

Арестованные предстанут перед окружным судом Ришон ле-Циона для определения степени пресечения.

На прошлой неделе по аналогичным обвинениям был арестован мэр Цфата Илан Шохат. Шохат был вчера отпущен под домашний арест.
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