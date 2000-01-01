Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Врача больницы Барзилай обвиняют в изнасиловании пациентки | Фото: Thinkstock13.02 08:05   MIGnews.com

Врача больницы Барзилай обвиняют в изнасиловании пациентки

Несколько дней назад молодая женщина была доставлена в приемный покой больницы Барзилай в Ашкелоне. Она пострадала в результате несчастного случая и сломала подвздошную кость.

Осматривавший ее врач положил женщину на бок, и, по ее словам, изнасиловал ее и совершил акт содомии. Женщина в ужасе кричала, врач испугался и убежал. Два друга, ждавшие женщину в соседней комнате, привели начальника отделения. Тот извинился перед женщиной, которая не переставала рыдать.

Больница утверждает, что “врач допустил ошибку, осматривая женщину один, без медсестры”. По версии больницы, врач лишь совершил необходимые процедуры для того, чтобы понять , насколько повреждена кость.

Больница заявила, что врач-практикант и раньше вызывал недовольство, и теперь уволен с работы.

Женщина, несмотря на объяснения больницы, подала заявление в полицию.

Следует отметить, что врач сразу побежал к своему непосредственному руководителю и признался в том, что совершил осмотр без присутствия медсестры.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:42
Шакед и Смотрич считают Ципи Ливни сионисткой и патриоткой
08:37
Коррупция: аресты в муниципалитете Кфар-Сабы
08:02
Депутат Орен Хазан женился
07:53
Убитый главный инженер ХАМАСа - глава программы тоннелей
07:08
Скончался американский джазовый музыкант Эл Джерро
06:34
Генсек ООН: источник терроризма - исламофобия
05:31
В Южной Каролине живет оранжевый аллигатор  
04:20
В Лондоне воры украли книги Галилея, Ньютона, да Винчи
03:44
На теннисном кубке в США случайно спели гимн Третьего рейха  
02:28
Француз подал в суд на Uber из-за распавшегося брака
01:27
Ученые: секс находится на грани исчезновения
00:34
Трапезничать перед телевизором вредно
23:05
Отчаянная собака не давала полицейским арестовать хозяина  
22:21
Вуз переименует колледж, названный в честь расиста
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus