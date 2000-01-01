13.02 08:05 MIGnews.com

Врача больницы Барзилай обвиняют в изнасиловании пациентки

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Несколько дней назад молодая женщина была доставлена в приемный покой больницы Барзилай в Ашкелоне. Она пострадала в результате несчастного случая и сломала подвздошную кость.Осматривавший ее врач положил женщину на бок, и, по ее словам, изнасиловал ее и совершил акт содомии. Женщина в ужасе кричала, врач испугался и убежал. Два друга, ждавшие женщину в соседней комнате, привели начальника отделения. Тот извинился перед женщиной, которая не переставала рыдать.Больница утверждает, что “врач допустил ошибку, осматривая женщину один, без медсестры”. По версии больницы, врач лишь совершил необходимые процедуры для того, чтобы понять , насколько повреждена кость.Больница заявила, что врач-практикант и раньше вызывал недовольство, и теперь уволен с работы.Женщина, несмотря на объяснения больницы, подала заявление в полицию.Следует отметить, что врач сразу побежал к своему непосредственному руководителю и признался в том, что совершил осмотр без присутствия медсестры.