Депутат Орен Хазан женился

Спустя месяц после помолвки, скандальный член Кнессета от "Ликуда" Орен Хазан женился на своей спутнице Ринат Котковской. Свадьбу праздновали в воскресенье, 12 февраля, около Ашкелона ёв зале торжеств "Дория", три зала которого были арендованы под праздник.
В интернете распространились фотографии с торжества – счастливая пара стоит под хупой, 26-летняя невеста в белоснежном платье и фате, и 35-летний жених в бордовом костюме, бабочке и белой кипе.
Пресса пишет, что история любви Хазана длилась год – с Ринат он познакомился, когда она работала в канцелярии генерального директора Кнессета. Провстречавшись около года, 5 января заместитель главы коалиции сделал своей девушке предложение руки и сердца.
"Моей мечтой было представить тебя в Кнессете. Впервые я набрался смелости заговорить с тобой в тот день, когда ты покинула Кнессет, но уже тогда я знал, что ты станешь моей женой. Я знал, что только ты сможешь меня остепенить. Внешне все так спутанно, но я действительно люблю тебя", - сказал он, стоя на одном колене, на сцене дворца культуры Модиина, сразу после спектакля перед сотнями зрителей.
Как сообщает "Решет Бет", разделить радость молодоженов собрались около 1 600 человек, среди которых, естественно, было немало израильских депутатов. Отличился один из гостей - рэпер Йоав Эльяси, выступающий под псевдонимом The Shadow.