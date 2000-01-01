13.02 08:02 MIGnews.com

Депутат Орен Хазан женился

מזל טוב: ברגעים אלו נושא ח"כ אורן חזן לאישה את בת זוגו רינת קוטקובסקי pic.twitter.com/I3viFMMSj4 — ynet עדכוני (@ynetalerts) 12 февраля 2017 г.

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Спустя месяц после помолвки, скандальный член Кнессета от "Ликуда" Орен Хазан женился на своей спутнице Ринат Котковской. Свадьбу праздновали в воскресенье, 12 февраля, около Ашкелона ёв зале торжеств "Дория", три зала которого были арендованы под праздник.В интернете распространились фотографии с торжества – счастливая пара стоит под хупой, 26-летняя невеста в белоснежном платье и фате, и 35-летний жених в бордовом костюме, бабочке и белой кипе.Пресса пишет, что история любви Хазана длилась год – с Ринат он познакомился, когда она работала в канцелярии генерального директора Кнессета. Провстречавшись около года, 5 января заместитель главы коалиции сделал своей девушке предложение руки и сердца."Моей мечтой было представить тебя в Кнессете. Впервые я набрался смелости заговорить с тобой в тот день, когда ты покинула Кнессет, но уже тогда я знал, что ты станешь моей женой. Я знал, что только ты сможешь меня остепенить. Внешне все так спутанно, но я действительно люблю тебя", - сказал он, стоя на одном колене, на сцене дворца культуры Модиина, сразу после спектакля перед сотнями зрителей.Как сообщает "Решет Бет", разделить радость молодоженов собрались около 1 600 человек, среди которых, естественно, было немало израильских депутатов. Отличился один из гостей - рэпер Йоав Эльяси, выступающий под псевдонимом The Shadow.Помимо того, что он решил не наряжаться по такому случаю, артист еще и заявился без подарка. "Я перс. Мы не приносим подарки", - сказал он.