Массовая эвакуация из-за угрозы коллапса дамбы в Калифорнии

Причиной коллапса может стать сильная эрозия водослива дамбы.
Офис шерифа Бьютт опубликовал заявление, в котором говорится: “Операции на вспомогательном водосливе привели к эрозии водослива. Коллапс структуры водослива приведет к неконтролируемому сбросу воды”.
Власти используют вертолеты для сброса камней в трещину в водосливе.
Жители эвакуируемых районов бегут в направлении Сакраменто. Сакраменто находится в 110 км от Оровилл.
Общая численность эвакуируемых может достичь 300 тысяч человек.
Дамба Оровилл, высотой 230 метров, и шириной 2300 метров является самой высокой в Соединенных Штатах. Искусственное озеро Оровилл - второе по величине в Калифорнии и главный источник пресной воды для Южной Калифорнии.
Следует отметить, что происходящее в Калифорнии может оказаться лишь трейлером к катастрофе воистину библейского масштаба, последствия которой скажутся по всему Ближнему Востоку. В то время как продолжаются ожесточенные бои за Мосул, дамбе Мосула угрожает коллапс - из за того, что вода размывает ее основания. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Проблема большая, чем ISIS".