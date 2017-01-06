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Массовая эвакуация из-за угрозы коллапса дамбы в Калифорнии 13.02 07:06   MIGnews.com

Массовая эвакуация из-за угрозы коллапса дамбы в Калифорнии

Более 130 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы из-за возможного коллапса дамбы Оровилл.

Эвакуируются жители населенных пунктов вдоль Физер Ривер, округов Бьютт, Юба и Саттер.







Причиной коллапса может стать сильная эрозия водослива дамбы.
Офис шерифа Бьютт опубликовал заявление, в котором говорится: “Операции на вспомогательном водосливе привели к эрозии водослива. Коллапс структуры водослива приведет к неконтролируемому сбросу воды”.

Власти используют вертолеты для сброса камней в трещину в водосливе.

Жители эвакуируемых районов бегут в направлении Сакраменто. Сакраменто находится в 110 км от Оровилл.

Общая численность эвакуируемых может достичь 300 тысяч человек.

Дамба Оровилл, высотой 230 метров, и шириной 2300 метров является самой высокой в Соединенных Штатах. Искусственное озеро Оровилл - второе по величине в Калифорнии и главный источник пресной воды для Южной Калифорнии.

Следует отметить, что происходящее в Калифорнии может оказаться лишь трейлером к катастрофе воистину библейского масштаба, последствия которой скажутся по всему Ближнему Востоку. В то время как продолжаются ожесточенные бои за Мосул, дамбе Мосула угрожает коллапс - из за того, что вода размывает ее основания. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Проблема большая, чем ISIS".
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