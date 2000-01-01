13.02 21:29 MIGnews.com

Состояние пострадавшего в Бат-Яме стабилизировалось

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Состояние 38-летнего мужчины, который получил серьезные травмы и находился в критическом состоянии в результате падения крана, было стабилизировано, как сообщает медицинский центр Вольфсон.Его состояние в настоящее время считается стабильным.Ранее сообщалось о том, что кран рухнул на строительной площадке в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, в понедельник днем, 13 февраля, в результате чего получили ранения 4 человека, среди них 9-летняя девочка.Аварийные бригады были вызваны на место происшествия. В настоящее время все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.Детали происшествия уточняются.