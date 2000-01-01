Состояние пострадавшего в Бат-Яме стабилизировалось
Состояние 38-летнего мужчины, который получил серьезные травмы и находился в критическом состоянии в результате падения крана, было стабилизировано, как сообщает медицинский центр Вольфсон.
Его состояние в настоящее время считается стабильным.
Ранее сообщалось о том, что кран рухнул на строительной площадке в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, в понедельник днем, 13 февраля, в результате чего получили ранения 4 человека, среди них 9-летняя девочка.
Аварийные бригады были вызваны на место происшествия. В настоящее время все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.