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flickr 13.02 21:29   MIGnews.com

Состояние пострадавшего в Бат-Яме стабилизировалось

Состояние 38-летнего мужчины, который получил серьезные травмы и находился в критическом состоянии в результате падения крана, было стабилизировано, как сообщает медицинский центр Вольфсон.

Его состояние в настоящее время считается стабильным.

Ранее сообщалось о том, что кран рухнул на строительной площадке в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, в понедельник днем, 13 февраля, в результате чего получили ранения 4 человека, среди них 9-летняя девочка.

Аварийные бригады были вызваны на место происшествия. В настоящее время все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Детали происшествия уточняются.
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