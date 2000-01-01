Трагедия на шоссе в Тайване: более 30 погибших

По меньшей мере, 32 человека погибли и более 10 были доставлены в больницу после того, как туристический автобус перевернулся на шоссе в Тайване в понедельник вечером, 13 февраля.
Автобус перевозил 45 человек, и 13 из них были отправлены в близлежащие больницы, как сообщает местный отдел пожарной охраны.
Телевизионные кадры показали фотографии спасательных команд, пытающихся поднять перевернутый автобус на обочине шоссе, а также машины скорой помощи и пожарные машины, которые выстроились вдоль изгиба дороги.
Многие из пострадавших были пожилыми пассажирами, сообщает местное телевидение. На данный момент остается неизвестным, что стало причиной аварии.