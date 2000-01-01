13.02 17:28 MIGnews.com

При падении крана в Бат-Яме был ранен ребенок

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Кран рухнул на строительной площадке в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, в понедельник днем, 13 февраля, в результате чего получили ранения 4 человека, среди них 9-летняя девочка.Ранее сообщалось, что аварийные бригады были вызваны на место происшествия. Медики Маген Давид Адом сообщили, что, по меньшей мере, один человек находится в тяжелом состоянии.В настоящее время все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также стало известно, что в тяжелом состоянии находится 35-летний мужчина.Детали происшествия уточняются.