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flickr 13.02 17:28   MIGnews.com

При падении крана в Бат-Яме был ранен ребенок

Кран рухнул на строительной площадке в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, в понедельник днем, 13 февраля, в результате чего получили ранения 4 человека, среди них 9-летняя девочка.
 
Ранее сообщалось, что аварийные бригады были вызваны на место происшествия. Медики Маген Давид Адом сообщили, что, по меньшей мере, один человек находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также стало известно, что в тяжелом состоянии находится 35-летний мужчина.

Детали происшествия уточняются.
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