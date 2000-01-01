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13.02 18:23   MIGnews.com

Стрелявший в клубе в Стамбуле: "Моей целью были христиане"

Исламистский террорист, который признался в убийстве 39 человек в ночном клубе в Стамбуле в первый день Нового года, сообщил суду, что он провел нападение с целью убийства христиан, как сообщает газета Hurriyet в понедельник, 13 февраль, ссылаясь на показания, данные в эти выходные.

Абдулгадир Машарипов изначально планировал напасть на область вокруг площади Таксим, но переключился на фешенебельный ночной клуб Reina из-за повышенных мер безопасности вокруг площади, пишет Hurriyet, не сообщая об источнике полученнгой информации.

Отметим, что, в отличие от Hurriyet ,Reuters не был предоставлен доступ к конфиденциальным документам.

"Я не принимал участия в каких-либо действиях до события в Reina. Я подумал о проведении акта против христиан в праздник, чтобы отомстить за их акты убийства по всему миру. Моя цель состояла в том, чтобы убивать христиан", - цитирует издание террориста.

"Если бы я решил сделать это, я бы использовал пистолет и убил людей там (речь идет о площади Таксим – ред.). Но пути в Таксим не было, площадь кишила полицией. Я изменил свое мнение после того", - цитирует его слова Huuriyet в судебном документе.
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