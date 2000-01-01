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При взрыве в пакистанском городе погибли 16 человек | Фото: Thinkstock13.02 17:14   MIGnews.com

При взрыве в пакистанском городе погибли 16 человек

В пакистанском городе Лахор в результате взрыва погибли как минимум 16 человек. ЧП произошло недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб в ходе митинга, сообщает Geo TV.

По данным СМИ, во время взрыва на площади находились сотни митингующих. Все они были участниками протестного мероприятия, организованного против внесения поправок в законодательство, касающихся реализации лекарственных средств.

Среди погибших, по данным СМИ, были и офицеры полиции. Точное число пострадавших устанавливается.

Сообщается, что в Исламабаде объявлена красная степень боевой готовности
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