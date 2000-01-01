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Минобороны РФ сняло на видео новые разрушения в Пальмире13.02 15:14   MIGnews.com

Видео новых разрушений террористами в Пальмире

Российское министерство обороны опубликовало в YouTube черно-белый ролик с доказательствами уничтожения боевиками террористической группировки "Исламское государство" античных памятников Пальмиры.



"На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван просцениум - центральная часть древнего римского театра - и колонны тетрапилона - прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры", - поясняют в министерстве, отметив, что видео было снято 5 февраля.

Но в ведомстве предостерегают, что на достигнутом экстремисты останавливаться не намерены, собираясь максимально разрушить остающиеся памятники сирийской Пальмиры перед отступлением, сообщает "Би-би-си". Российские беспилотники зафиксировали очередную активизацию движения грузовиков ISIS в районе древнего города.

"Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении.
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