13.02 14:20 MIGnews.com

Видео: вооруженное ограбление банка в Афуле

תיעוד השוד בבנק הפועלים בעפולה: "תני לי את הכסף מהמגירה - לא רוצה שאף אחד ייפגע" @samiaah10 pic.twitter.com/4f8Yoquj3p — חדשות 10 (@news10) February 13, 2017

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10-й канал израильского ТВ продемонстрировал запись камер наружного наблюдения во время вооруженного ограбления банка в Афуле.Преступник в маске, угрожая пистолетом, сказал обращаясь к кассирше: “Дай все деньги из ящиков. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал”.Одна из работниц попыталась убедить грабителя. что денег нет, сказала ему: Иди, посмотри, ящики пусты”. Тем не менее, грабителю удалось уйти из банка с внушительной суммой денег.В настоящий момент полиция прочесывает Афулу в поисках грабителя и его машины.