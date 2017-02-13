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Видео: вооруженное ограбление банка в Афуле 13.02 14:20   MIGnews.com

Видео: вооруженное ограбление банка в Афуле

10-й канал израильского ТВ продемонстрировал запись камер наружного наблюдения во время вооруженного ограбления банка в Афуле.

Преступник в маске, угрожая пистолетом, сказал обращаясь к кассирше: “Дай все деньги из ящиков. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал”.




Одна из работниц попыталась убедить грабителя. что денег нет, сказала ему: Иди, посмотри, ящики пусты”. Тем не менее, грабителю удалось уйти из банка с внушительной суммой денег.

В настоящий момент полиция прочесывает Афулу в поисках грабителя и его машины.
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