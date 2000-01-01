13.02 15:48 MIGnews.com

СМИ: Во Французских Альпах лавина унесла 9 человек

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На горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и накрыла девятерых лыжников, сообщают французские СМИ.По меньшей мере, четыре человека погибли. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.Специалисты устанавливают причины произошедшего.Тинь — коммуна во Франции, расположенная приблизительно в 510 км к юго-востоку от Парижа. Вместе с городком Валь-д'Изер образует горнолыжную зону Эспас Килли.