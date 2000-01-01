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flickr 13.02 15:48   MIGnews.com

СМИ: Во Французских Альпах лавина унесла 9 человек

На горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и накрыла девятерых лыжников, сообщают французские СМИ.

По меньшей мере, четыре человека погибли. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Тинь — коммуна во Франции, расположенная приблизительно в 510 км к юго-востоку от Парижа. Вместе с городком Валь-д'Изер образует горнолыжную зону Эспас Килли.
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