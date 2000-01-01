13.02 13:00 MIGnews.com

Израиль: полиция в шоке, арестован "русский генерал"

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Минувшей ночью в районе деревне Тамра был арестован человек в иностранной военной форме. Он находился за рулем автомобиля марки Мерседес с дипломатическими номерами.Номера вызвали подозрения у полицейского, и он остановил машину.В ходе проверки выяснилось, что речь об израильтянине, обитателе города Хайфа, надевшим иностранную военную форму со множеством знаков отличия. В машине также обнаружены фальшивые документы, и различные награды и украшения.Суд в Акко продлил срок временного содержания под стражей задержанного. Его обвиняют в нарушении общественного порядка.