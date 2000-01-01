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Ответ на террор: полицейский в каждой школе Ниццы | Фото: West Midlands Police/Flickr13.02 12:59   MIGnews.com

Ответ на террор: полицейский в каждой школе Ниццы

Учитывая кровавый теракт, совершенный 19 марта 2012 года радикалом Мохаммедом Мерахом в еврейской школе Тулузы "Сокровища Торы", муниципалитет другого города – Ниццы, которая также стала мишенью террористов прошлым летом – решил предоставить каждой городской школе отдельного полицейского.

Как пишет Le Figaro, на сегодняшний день за порядком в 154 школах города следят охранники, которых руководство учебных заведений нанимает в частном порядке. В новом учебном году их должны заменить сотрудниками французской полиции.

Издание отмечает, что мнения родители учеников по данному поводу разделились. В то время, как большинство сошлось во мнении, что полицейский гораздо - это лучший вариант для обеспечения безопасности их детей, нежели безмятежно курящий охранник, некоторые родители увидели в постоянном присутствии в стенах школы вооруженного полицейского лишний стресс для их детей.

Но власти утешают противников данной инициативы – ни на школьных занятиях, ни в зонах отдыха офицеров не будет. Согласно французскому законодательству, за исключением ЧП, вооруженным полицейским запрещается входить в здание школы.

Весной в Ницце пройдут собрания, на которых руководству школ и родителям объяснят цели таких полицейских.
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