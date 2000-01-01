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Арест террористов, обстреливавших израильтян на на дорогах 13.02 12:48   MIGnews.com

Арест террористов, обстреливавших израильтян на на дорогах

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в деревне Рантис были арестованы два палестинца, обстреливавших израильские автомобили в районе Нили и Бейт Арье.



В ходе террористического нападения один израильтянин был ранен в лицо.

В ночь после атаки силы ЦАХАЛа арестовали подозреваемых - Ахмеда Надафа и Мухаммеда Хаваша.

Ранее арестованные участвовали в атаках против израильтян с применением коктейлей Молотова.

Двум террористам в начале этого месяца были предъявлены обвинения попытках убийств военным трибуналом Иудеи.
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