13.02 12:48 MIGnews.com

Арест террористов, обстреливавших израильтян на на дорогах

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В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в деревне Рантис были арестованы два палестинца, обстреливавших израильские автомобили в районе Нили и Бейт Арье.В ходе террористического нападения один израильтянин был ранен в лицо.В ночь после атаки силы ЦАХАЛа арестовали подозреваемых - Ахмеда Надафа и Мухаммеда Хаваша.Ранее арестованные участвовали в атаках против израильтян с применением коктейлей Молотова.Двум террористам в начале этого месяца были предъявлены обвинения попытках убийств военным трибуналом Иудеи.