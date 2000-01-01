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13.02 10:38   MIGnews.com

Скончался пилот, сбивший ракету над Тель-Авивом

В больнице Тель Ха-Шомер скончался израильский летчик Эйтан Карми, сбивший ракету в небе Тель-Авива во время Шестидневной Войны.

Пять недель назад легкий самолет, на котором летел Карми и еще один человек, разбился в районе Айин Варед в Ха-Шарон.

Карми, с многочисленными ранениями всех частей тела, был эвакуирован в больницу Шиба. Врачи боролись за его жизнь пять недель, но были вынуждены констатировать его смерть.
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