Чрезвычайное положение в Калифорнии, эвакуированы 200 тысяч
Продолжается спешная эвакуация жителей трех округов в штате Калифорния из-за угрозы обрушения дамбы Оровилл.
На настоящий момент эвакуированы более 200 тысяч человек. В заявлении офиса шерифа округа Бьютти говорится: “Отдан приказ о немедленной эвакуации всех населенных пунктов, находящихся ниже озера Оровилл. Это - не учения”.
Шериф, Кори Хонеа заявил: “Я не могу рисковать жизнями десятков тысяч людей, и поэтому мы решились на этот значительный шаг. Необходимо, чтобы люди эвакуировались как можно быстрее”.