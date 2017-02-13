13.02 10:20 MIGnews.com

Чрезвычайное положение в Калифорнии, эвакуированы 200 тысяч

I'm certain the media will find a way to blame this on Trump. Just watch. #OrovilleDam pic.twitter.com/9hkHDv1Bok — Steve Hirsch (@Stevenwhirsch99) 13. Februar 2017

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Продолжается спешная эвакуация жителей трех округов в штате Калифорния из-за угрозы обрушения дамбы Оровилл.На настоящий момент эвакуированы более 200 тысяч человек. В заявлении офиса шерифа округа Бьютти говорится: “Отдан приказ о немедленной эвакуации всех населенных пунктов, находящихся ниже озера Оровилл. Это - не учения”.Шериф, Кори Хонеа заявил: “Я не могу рисковать жизнями десятков тысяч людей, и поэтому мы решились на этот значительный шаг. Необходимо, чтобы люди эвакуировались как можно быстрее”.Трещина в водосливе дамбы была обнаружена в воскресенье, 12 февраля. Водохранилище Оровелл было уже переполнено - и ситуация только ухудшается из-за продолжающихся сильных дождей.Губернатор Калифорнии Джереми Браун объявил чрезвычайное положение в округах Саттер, Бьютти и Юба.