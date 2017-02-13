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Чрезвычайное положение в Калифорнии, эвакуированы 200 тысяч 13.02 10:20   MIGnews.com

Чрезвычайное положение в Калифорнии, эвакуированы 200 тысяч

Продолжается спешная эвакуация жителей трех округов в штате Калифорния из-за угрозы обрушения дамбы Оровилл.

На настоящий момент эвакуированы более 200 тысяч человек. В заявлении офиса шерифа округа Бьютти говорится: “Отдан приказ о немедленной эвакуации всех населенных пунктов, находящихся ниже озера Оровилл. Это - не учения”.

Шериф, Кори Хонеа заявил: “Я не могу рисковать жизнями десятков тысяч людей, и поэтому мы решились на этот значительный шаг. Необходимо, чтобы люди эвакуировались как можно быстрее”.






Трещина в водосливе дамбы была обнаружена в воскресенье, 12 февраля. Водохранилище Оровелл было уже переполнено - и ситуация только ухудшается из-за продолжающихся сильных дождей.

Губернатор Калифорнии Джереми Браун объявил чрезвычайное положение в округах Саттер, Бьютти и Юба.
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