НАТО отреагирует на размещение российских ракет SSC-8
НАТО в этом году ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Когда речь идет о SSC-8, то мы будем работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности и продлением сроков предупреждения", - заявил Столтенберг.
"Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор о РСМД. Это часть российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие", - сказал Столтенберг.
По его словам, ответные шаги НАТО будут адекватными и направленными на защиту Альянса.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, пишет RTL.
По его словам, другой целью является укрепление контроля над вооружениями.