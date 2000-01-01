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НАТО отреагирует на размещение российских ракет SSC-8 13.01 11:53   MIGnews.com

НАТО отреагирует на размещение российских ракет SSC-8

НАТО в этом году ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Когда речь идет о SSC-8, то мы будем работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности и продлением сроков предупреждения", - заявил Столтенберг.

"Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор о РСМД. Это часть российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие", - сказал Столтенберг.

По его словам, ответные шаги НАТО будут адекватными и направленными на защиту Альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, пишет RTL.

По его словам, другой целью является укрепление контроля над вооружениями.


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