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50 млн. литров воды: На базе Хацор повреждены 8 F-16 | Фото:13.01 09:22   MIGnews.com

50 млн. литров воды: На базе Хацор повреждены 8 F-16

Опубликованы подробности чрезвычайного происшествия на базе ВВС ЦАХАЛа Хацор на юге Израиля.

Высокопоставленный офицер ВВС заявил в интервью порталу ynet о том, что “были допущены ошибки” и “боевые самолеты следовало эвакуировать”.

Офицер рассказал:: “В 05:00 было сухо - через полчаса в подземные ангары залилось 50 миллионов литров воды. Вода размывала бетонные стены ангаров”.

В результате потопа повреждены восемь истребителей-бомбардировщиков F-16 и получили легкие ранения пять летчиков. Трое из них снова начнут летать уже в ближайшие дни.

В новостях на 12 канале израильского ТВ также сообщалось, что из затопленных ангаров эвакуировали несколько механиков - высота воды достигала более 1,5 метров.

По словам военных, сотрудники базы ВВС за выходные выкачали дождевую воду из ангаров. Огромное количество дождевой воды залилось в крытые ангары, где хранились истребители. Фотография одного из самолетов, истребителя F-16, разлетелась по социальным сетям.

Командир рассказывает: “Два подземных ангара были затоплены. Мы допустили ошибку, не вывели самолеты на взлетно-посадочную полосу. Мы извлечем уроки из произошедшего и сделаем все необходимые выводы”.

Офицер добавил: ”Мы готовились к буре на прошлой неделе, исходя из следующих приоритетов: сохранение человеческих жизней, сохранность оборудования и сохранность самолетов и инфраструктуры базы”.

Хацор в настоящие время окружен потоками, образовавшимися в результате сильнейших проливных дождей. Это второй подобный случай на базе за последние годы. Помимо летных эскадрилий, на базе Хацор оперируют другие важные подразделения. База регулярно используется для совместных учений с американской армией. Через два месяца ожидаются очередные подобные учения, и на базу прибудут сотни американских военнослужащих.
Военная цензура на протяжении трех дней препятствовала публикации информации об инциденте - и часть деталей о произошедшем запрещена к публикации и сейчас.


Относительно оценки причиненного стихией ущерба офицер сказал: “Мы в ВВС ответственны за то, что происходит на наших базах. Мы работаем с соответствующими инстанциями. Пока точной оценки ущерба нет, но он ниже, чем намекают публикации в прессе”.


Согласно информации в израильской прессе, ВВС и министерство обороны должны были оплатить половину стоимости работ по созданию дренажной системы на базе - но этого не сделали и план так и остался “под сукном”. Такое положение сохраняется с 2003 года.


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