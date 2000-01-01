В ВВС прокомментировали потоп в военных ангарах

Высокопоставленный представитель ВВС Израиля ответил в понедельник, 13 января, на сообщения о том, что в результате наводнения были затоплены военные ангары, нанеся ущерб на десятки миллионов шекелей.
Согласно источнику, до того, как на прошлой неделе два подземных склада на авиабазе Хацор были затоплены, ВВС решили подготовиться к шторму и убрать самолеты и оборудование с различных баз. Кроме того, ВВС эвакуировали подземные склады по всей стране, готовясь к шторму.
Источник также сообщил, что из-за затопления в 50 000 кубометров воды затопило всю территорию базы, повредив 8 истребителей и два подземных хранилища.
"В конце концов, ущерб обратим и незначителен, и это в основном техническая работа, чтобы вернуть восемь истребителей - пять из которых были слегка повреждены", - сказал источник в МАФ.
Он также сказал, что ответственным за текущее управление на базах является НВФ, а за пределами баз ответственность несут местные власти.