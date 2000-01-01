13.01 09:21 MIGnews.com

В ВВС прокомментировали потоп в военных ангарах

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Высокопоставленный представитель ВВС Израиля ответил в понедельник, 13 января, на сообщения о том, что в результате наводнения были затоплены военные ангары, нанеся ущерб на десятки миллионов шекелей.Согласно источнику, до того, как на прошлой неделе два подземных склада на авиабазе Хацор были затоплены, ВВС решили подготовиться к шторму и убрать самолеты и оборудование с различных баз. Кроме того, ВВС эвакуировали подземные склады по всей стране, готовясь к шторму.Источник также сообщил, что из-за затопления в 50 000 кубометров воды затопило всю территорию базы, повредив 8 истребителей и два подземных хранилища."В конце концов, ущерб обратим и незначителен, и это в основном техническая работа, чтобы вернуть восемь истребителей - пять из которых были слегка повреждены", - сказал источник в МАФ.Он также сказал, что ответственным за текущее управление на базах является НВФ, а за пределами баз ответственность несут местные власти.