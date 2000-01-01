13.01 09:16 MIGnews.com
Мусави поругался с Трампом из-за персидского языка
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал твит Трампа с высказыванием поддержки протестующим иранцам, отметив, что "грязные языки" не имеют права позорить персидский язык.
"Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык", - подчеркнул Мусави в Twitter.
Он риторически переспросил Трампа, действительно ли он за иранцев, ведь по его приказу был убит генерал Сулеймани, или все же против них, пишет Irna
.
Ранее Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором назвал иранский народ "страдающим, но храбрым", и отметил, что он стоит вместе с ним с самого начала своего президентства.
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