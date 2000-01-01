Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мусави поругался с Трампом из-за персидского языка 13.01 09:16   MIGnews.com

Мусави поругался с Трампом из-за персидского языка

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал твит Трампа с высказыванием поддержки протестующим иранцам, отметив, что "грязные языки" не имеют права позорить персидский язык.

"Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык", - подчеркнул Мусави в Twitter.

Он риторически переспросил Трампа, действительно ли он за иранцев, ведь по его приказу был убит генерал Сулеймани, или все же против них, пишет Irna.

Ранее Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором назвал иранский народ "страдающим, но храбрым", и отметил, что он стоит вместе с ним с самого начала своего президентства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:52
У Лаврова подтвердили встречу Сарраджа и Хафтара
09:21
В ВВС прокомментировали потоп в военных ангарах
09:01
Новая модификация Железного Купола: 100% успеха
08:48
Стрельба в Нагарии: скончался подросток
08:40
Глава Human Rights Watch не смог попасть в Гонконг  
08:09
Попытка убийства в Иерусалиме: стрелок скрылся на мотоцикле
07:34
Полиция расследует вероятное нападении на хасидов в Умани
07:28
Опрос: Беннетт, Шакед и Смотрич - лидеры в кругу правых
07:19
В тель-авивской школе 6-летние изучили однополые отношения
07:16
Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых
07:03
Футболист из Мальты получил желтую карточку и избил судью
06:40
На Филиппинах проснулся опасный вулкан
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:36
Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера на тренировке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus