13.01 08:09 MIGnews.com

Попытка убийства в Иерусалиме: стрелок скрылся на мотоцикле

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Один человек был ранен в результате стрельбы в северном Иерусалиме в понедельник утром, 13 января.Инцидент произошел в 7:20 утра на улице Феликса Франкфуртера в районе Рамот в Иерусалиме, когда неизвестный открыл огонь по жителю этого района.35-летний мужчина получил ранения средней тяжести. Стрелок скрылся с места нападения на мотоцикле.Бригады скорой помощи были вызваны на место происшествия и оказали помощь пострадавшему, а затем эвакуировали его в медицинский центр Шааре Цедек в столице.Жертва находилась в умеренном стабильном состоянии и в сознании, когда его эвакуировали в больницу. Полиция считает, что у инцидента есть криминальные мотивы.