Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Попытка убийства в Иерусалиме: стрелок скрылся на мотоцикле | Фото:13.01 08:09   MIGnews.com

Попытка убийства в Иерусалиме: стрелок скрылся на мотоцикле

Один человек был ранен в результате стрельбы в северном Иерусалиме в понедельник утром, 13 января.

Инцидент произошел в 7:20 утра на улице Феликса Франкфуртера в районе Рамот в Иерусалиме, когда неизвестный открыл огонь по жителю этого района.

35-летний мужчина получил ранения средней тяжести. Стрелок скрылся с места нападения на мотоцикле.

Бригады скорой помощи были вызваны на место происшествия и оказали помощь пострадавшему, а затем эвакуировали его в медицинский центр Шааре Цедек в столице.

Жертва находилась в умеренном стабильном состоянии и в сознании, когда его эвакуировали в больницу. Полиция считает, что у инцидента есть криминальные мотивы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:52
У Лаврова подтвердили встречу Сарраджа и Хафтара
09:21
В ВВС прокомментировали потоп в военных ангарах
09:16
Мусави поругался с Трампом из-за персидского языка
09:01
Новая модификация Железного Купола: 100% успеха
08:48
Стрельба в Нагарии: скончался подросток
08:40
Глава Human Rights Watch не смог попасть в Гонконг  
07:34
Полиция расследует вероятное нападении на хасидов в Умани
07:28
Опрос: Беннетт, Шакед и Смотрич - лидеры в кругу правых
07:19
В тель-авивской школе 6-летние изучили однополые отношения
07:16
Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых
07:03
Футболист из Мальты получил желтую карточку и избил судью
06:40
На Филиппинах проснулся опасный вулкан
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:36
Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера на тренировке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus