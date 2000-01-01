13.01 07:34 MIGnews.com

Полиция расследует вероятное нападении на хасидов в Умани

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Национальная полиция Украины проверяет информацию о вероятном нападении на хасидов в Умани.В настоящее время в Умань отправилась группа из работников различных служб для выяснения обстоятельство конфликтной ситуации."Среди задач, которые поставил глава Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей", - сообщают в пресс-службе полиции.Также сообщается, что поступившая ранее информация о четырех пострадавших в результате конфликта хасидах не соответствует действительности."Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался", - добавили в ведомстве.