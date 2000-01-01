Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Полиция расследует вероятное нападении на хасидов в Умани 13.01 07:34   MIGnews.com

Полиция расследует вероятное нападении на хасидов в Умани

Национальная полиция Украины проверяет информацию о вероятном нападении на хасидов в Умани.

В настоящее время в Умань отправилась группа из работников различных служб для выяснения обстоятельство конфликтной ситуации.

"Среди задач, которые поставил глава Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей", - сообщают в пресс-службе полиции.

Также сообщается, что поступившая ранее информация о четырех пострадавших в результате конфликта хасидах не соответствует действительности.

"Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался", - добавили в ведомстве.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:28
Опрос: Беннетт, Шакед и Смотрич - лидеры в кругу правых
07:19
В тель-авивской школе 6-летние изучили однополые отношения
07:16
Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых
07:03
Футболист из Мальты получил желтую карточку и избил судью
06:40
На Филиппинах проснулся опасный вулкан
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:36
Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера на тренировке
04:30
Афганистан: из-за похолодания продолжают гибнуть люди
03:43
В Германии найдены бомбы времен Второй мировой
02:05
Штаты придумали, как отомстить Ираку за вывод своих войск
00:52
Иранцы пригрозили семьям жертв катастрофы авиалайнера МАУ
23:40
Пожары в Австралии: число жертв продолжает расти
22:18
Медики подсказали, как улучшить работу мозга
21:23
В Модиин-Илит автобус насмерть сбил ребенка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus