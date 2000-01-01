13.01 07:16 MIGnews.com

Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По базе ВВС Балад в Ираке выпущены шесть ракет. База ранее подверглась обстрелу баллистическими ракетами в качестве “мести” за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.На базе находятся американские военные инструкторы, советники и работники компании, обслуживающей самолеты F-16. База находится в 80 км к востоку от Багдада.В результате обстрела ранен офицер иракских ВВС и трое солдат, стоявших в карауле.