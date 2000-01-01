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Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых | Фото:13.01 07:16   MIGnews.com

Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых

По базе ВВС Балад в Ираке выпущены шесть ракет. База ранее подверглась обстрелу баллистическими ракетами в качестве “мести” за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

На базе находятся американские военные инструкторы, советники и работники компании, обслуживающей самолеты F-16.  База находится в 80 км к востоку от Багдада.

В результате обстрела ранен офицер иракских ВВС и трое солдат, стоявших в карауле.


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