В Киеве пикетируют посольство Ирана

В Киеве под под посольством Исламской республики Иран проходит митинг в память о жертвах авиакатастрофы "Международных авиалиний Украины" 8 января.Демонстранты своей акцией решили призвать к ответственности виновных в ракетном ударе по самолету, а также почтить память погибших в катастрофе.Участники акции выразили свою солидарность и поддержку антиправительственным акциям, которые прошли в Тегеране после авиакатастрофы. Демонстранты стоят у посольства с табличками, на которых написано на английском и арабском: "In memory of killed protestants in Iran" ("В память об убитых протестующих в Иране").По признанию одного из участников акции, мероприятие стихийное, организованное в Facebook буквально несколько часов назад."Мы в 2013 тоже противостояли титушкам, и мы видим, что сейчас в Иране происходит похожее, а люди бегут из страны. Мы решили активизировать эту тему, чтобы привлекать внимание к ней", – рассказал активист Виталий Овчаренко.