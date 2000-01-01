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Франция: напавший на евреев мусульманин сядет в тюрьму | Фото:13.01 18:51   MIGnews.com

Франция: напавший на евреев мусульманин сядет за решетку

Во Франции приговорили к лишению свободы мусульманина за преступление на почве ненависти.

По данным The Times of Israel, по решению исправительного трибунала Тулона, Слиман Уаки должен выплатить компенсацию пострадавшему.

4 октября мужчина напал на владельца магазина "Optiocal Center" с криками "Аллаху акбар". Сам Уаки владел соседней лавкой. Он избрал своей "соседа" и его сына, потому что на входе была прикреплена мезуза.

Жертва нападения не могла несколько дней работать из-за травм. Максимальный штраф может составлять во Франции до 50 тысяч долларов.


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