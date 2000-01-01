Франция: напавший на евреев мусульманин сядет за решетку
Во Франции приговорили к лишению свободы мусульманина за преступление на почве ненависти.
По данным The Times of Israel, по решению исправительного трибунала Тулона, Слиман Уаки должен выплатить компенсацию пострадавшему.
4 октября мужчина напал на владельца магазина "Optiocal Center" с криками "Аллаху акбар". Сам Уаки владел соседней лавкой. Он избрал своей "соседа" и его сына, потому что на входе была прикреплена мезуза.
Жертва нападения не могла несколько дней работать из-за травм. Максимальный штраф может составлять во Франции до 50 тысяч долларов.