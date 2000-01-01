13.01 18:51 MIGnews.com

Франция: напавший на евреев мусульманин сядет за решетку

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Во Франции приговорили к лишению свободы мусульманина за преступление на почве ненависти.По данным The Times of Israel, по решению исправительного трибунала Тулона, Слиман Уаки должен выплатить компенсацию пострадавшему.4 октября мужчина напал на владельца магазина "Optiocal Center" с криками "Аллаху акбар". Сам Уаки владел соседней лавкой. Он избрал своей "соседа" и его сына, потому что на входе была прикреплена мезуза.Жертва нападения не могла несколько дней работать из-за травм. Максимальный штраф может составлять во Франции до 50 тысяч долларов.