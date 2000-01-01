13.01 16:43 MIGnews.com

Иран о крушении Boeing: мы ничего не пытались скрыть

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Правительство Ирана отрицает, что пыталось скрыть факт о том, что вооруженные силы сбили Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".Соответствующее заявление было сделано после второй ночи антиправительственных протестов в стране, передает The Times of Israel.В частности, пресс-секретарь правительства Али Рабей заявил, что все детали, предоставленные до официального признания, якобы были основаны на информации, доступной на тот момент."Все, кто высказывал свое мнение в те дни, на пике психологической войны Америки против иранской нации, делали это на основе доступной им в то время информации", – сказал он.