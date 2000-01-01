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Израиль ускорит экстрадицию Малки Лейфер в Австралию | Фото:13.01 15:41   MIGnews.com

Израиль ускорит экстрадицию Малки Лейфер в Австралию

Израиль ускорит слушание по вопросу об экстрадиции педофила Малки Лейфер после того, как психиатрическая комиссия пришла к выводу, что она лгала о психическом заболевании.

Соответствующее заявление сделало Министерство юстиции 13 января.

Решение коллегии о том, что Лейфер вполне здорова, чтобы предстать перед судом, стало крупным прорывом в многолетнем деле, которое обострило отношения между Израилем и Австралией.

По данным Минюста, психиатрическая комиссия пришла к "единодушному и недвусмысленному" заключению, что Лейфер симулировала психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции.

"Обвинение считает, что окончательные выводы психиатрической комиссии устранили препятствия, которые мешали значительному прогрессу в этом деле. Заключение комиссии приводит к неизбежному выводу, что за последние пять лет суд и система охраны психического здоровья стали жертвами мошенничества Лейфер и ее сторонников", – сказано в сообщении.


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