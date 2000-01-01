Израиль ускорит экстрадицию Малки Лейфер в Австралию
Израиль ускорит слушание по вопросу об экстрадиции педофила Малки Лейфер после того, как психиатрическая комиссия пришла к выводу, что она лгала о психическом заболевании.
Соответствующее заявление сделало Министерство юстиции 13 января.
Решение коллегии о том, что Лейфер вполне здорова, чтобы предстать перед судом, стало крупным прорывом в многолетнем деле, которое обострило отношения между Израилем и Австралией.
По данным Минюста, психиатрическая комиссия пришла к "единодушному и недвусмысленному" заключению, что Лейфер симулировала психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции.
"Обвинение считает, что окончательные выводы психиатрической комиссии устранили препятствия, которые мешали значительному прогрессу в этом деле. Заключение комиссии приводит к неизбежному выводу, что за последние пять лет суд и система охраны психического здоровья стали жертвами мошенничества Лейфер и ее сторонников", – сказано в сообщении.