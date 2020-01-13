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Десятки женщин - рабыни секты в Иерусалиме | Фото:13.01 13:07   MIGnews.com

Десятки женщин - рабыни секты в Иерусалиме

Израильские СМИ сообщают, что по окончании тайного расследования полиции арестованы 60-летний мужчина и девять женщин, включая его жену.

Задержанных доставят сегодня в окружной суд Иерусалима для определения меры пресечения.

Расследование началось после того, как в управление по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями поступила информация о секте, действующей на территории женского семинара в Иерусалиме. 

Члены секты - женщины и их дети жили на территории комплекса в ужасающих условиях вместе с мужчиной, который на протяжении многих лет совершал против них преступления. Сначала поступила жалоба от одной из женщин. Она утверждала, что ее содержат в рабских условиях на территории комплекса.



Женщины попадали в секту или через религиозный семинар, или же их приводили с собой другие женщины. Всего в секте около 50 женщин, живущих в условиях изоляции от своих семей.

В ходе расследования выяснилось, что на территории комплекса также живет несколько десятков детей в возрасте до пяти лет. 

Женщины работали на главу культа в различных профессиях. Он применял к ним систему наказаний и часть их зарплат шла прямо ему в карман.

После того, как расследование перешло в открытую стадию, был совершен рейд на комплекс в квартале Бухарим. В рейде принимали участие бойцы МАГАВа, сотрудники Израильского Центра Пострадавших от Сект, инженеры муниципалитета, пожарные, представители министерства социальной защиты.

Все арестованные подозреваются в содержании людей в рабских условиях. Главный подозреваемый допрашивался в 2015 году по подозрению в совершении подобных преступлений в 2015 году - но был отпущен. Тогда большинства раввинов ультра-ортодоксов выступили против него.


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