13.01 12:38 MIGnews.com

В аэропорту Шереметьево произошло ЧП с Sukhoi Superjet

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В московском аэропорту Шереметьево произошло ЧП с принадлежащим авиакомпании "Аэрофлот" самолетом Sukhoi Superjet-100.Из-за поломки, в результате которой оторвалась обшивка одного из двигателей, авиалайнеру пришлось развернуться и вернуться в аэропорт практически сразу после взлета.Исходя из того, что непосредственно после взлета совершать посадку нельзя по требованиям безопасности, пилоты были вынуждены в течение 1,5 часов кружить в воздухе для того, чтобы выработать топливо."Пассажиры, вылетевшие в 22:35 в Ставрополь, провели в воздухе полтора часа, но так никуда и не улетели, - пилоты, вырабатывая топливо, кружили над Москвой до двенадцати ночи", - сказано в сообщении Telegram-канала Baza.