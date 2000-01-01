В аэропорту Шереметьево произошло ЧП с Sukhoi Superjet
В московском аэропорту Шереметьево произошло ЧП с принадлежащим авиакомпании "Аэрофлот" самолетом Sukhoi Superjet-100.
Из-за поломки, в результате которой оторвалась обшивка одного из двигателей, авиалайнеру пришлось развернуться и вернуться в аэропорт практически сразу после взлета.
Исходя из того, что непосредственно после взлета совершать посадку нельзя по требованиям безопасности, пилоты были вынуждены в течение 1,5 часов кружить в воздухе для того, чтобы выработать топливо.
"Пассажиры, вылетевшие в 22:35 в Ставрополь, провели в воздухе полтора часа, но так никуда и не улетели, - пилоты, вырабатывая топливо, кружили над Москвой до двенадцати ночи", - сказано в сообщении Telegram-канала Baza.