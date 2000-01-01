13.01 12:07 MIGnews.com

Тюремщик передавал телефоны заключенным-террористам

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Сотрудник израильской пенитенциарной службы был арестован утром в понедельник, 13 января, и доставлен для допроса специальной антикоррупционной группой полицейского департамента Лахав 433 по подозрению в передаче сотовых телефонов террористам.Террористы-заключенные, о которых идет речь, связаны с палестинской группировкой ФАТХ. Среди них и те, кто отбывает длительный срок в тюрьме Рамон за участие в нападениях на израильтян.Впервые дело было раскрыто израильской пенитенциарной службой, которая передала дело в полицию. Теперь правоохранительные органы проводфт расследование совместно с прокуратурой южного округа и IPS.Власти подозревают, что данный офицер использовал свое положение, чтобы переправлять сотовые телефоны в тюрьму.Учитывая подозрения и информацию, собранную IPS, офицер был арестован по подозрению в контрабанде, помощи террористической организации, запрещенном сговоре охранника и заключенных, подкупе, мошенничестве, заговоре с целью совершения преступления и злоупотреблении доверием.Также, зажержаны ряд других подозреваемых, разыскиваемых по этому делу.