Видео: полиция Ирана расстреливает демонстрантов

Иранская полиция и силы безопасности применяют боевые патроны и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, протестовавших против режима Исламской Республики. Протесты вспыхнули после того, как власти признали, что сбили украинский самолет МАУ.
В иранских государственных средствах массовой информации пока ничего не говорист об инциденте возле Азади или площади Свободы в Тегеране, где были слышны выстрелы и замечены раненные от боевых патронов.
Тем не менее, международные правозащитные организации уже призвали Иран разрешить людям мирно протестовать.
На видео, отправленных в организацию, видно, что толпа демонстрантов бежит от полиции, а в их сторону летят баллоны со слезоточивым газом. Люди кашляют и падают, одна женщина кричит на фарси: "Они обстреливали людей слезоточивым газом! Площадь Азади. Смерть диктатору!"
На другом видео запечатлена женщина с пулевым ранением в ногу, которая сидит на земле в луже крови. Окружающие кричат, что полиция ранила её боевыми патронами в ногу.
Полицейские в черной форме и шлемах и члены Революционной гвардии патрулировали город на мотоциклах.