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Видео: полиция Ирана расстреливает демонстрантов | Фото:13.01 11:04   MIGnews.com

Видео: полиция Ирана расстреливает демонстрантов

Иранская полиция и силы безопасности применяют боевые патроны и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, протестовавших против режима Исламской Республики. Протесты вспыхнули после того, как власти признали, что сбили украинский самолет МАУ.

Видео разгона протестующих тут.

В иранских государственных средствах массовой информации пока ничего не говорист об инциденте возле Азади или площади Свободы в Тегеране, где были слышны выстрелы и замечены раненные от боевых патронов.

Тем не менее, международные правозащитные организации уже призвали Иран разрешить людям мирно протестовать.

На видео, отправленных в организацию, видно, что толпа демонстрантов бежит от полиции, а в их сторону летят баллоны со слезоточивым газом. Люди кашляют и падают, одна женщина кричит на фарси: "Они обстреливали людей слезоточивым газом! Площадь Азади. Смерть диктатору!"

На другом видео запечатлена женщина с пулевым ранением в ногу, которая сидит на земле в луже крови. Окружающие кричат, что полиция ранила её боевыми патронами в ногу.

Полицейские в черной форме и шлемах и члены Революционной гвардии патрулировали город на мотоциклах.






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