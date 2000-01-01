13.01 10:38 MIGnews.com

Видео: как проводят грузинских нелегалов через Бен-Гурион

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Телеканал КАН опубликовал репортаж о серьезном оперативном провале в работе службы безопасности аэропорта Бен-Гурион.Подпольная криминальная сеть на протяжении двух лет ввозила в Израиль нелегальным мигрантов из республики Грузия, пользуясь наиболее примитивными и очевидными методами - без того, чтобы быть замеченной.Пассажиры в районе турникетов выхода в зал прилетов аэропорта прижимались к другим пассажирам и проходили “пограничный контроль” вместе с ними. Таким образом без всяких технических премудростей и сложного предварительного планирования, в Израиль были переправлены десятки граждан Грузии, которым ранее было отказано во въезде.В качестве примера в репортаже показан клип камер наружного наблюдения, сделанный в мае 2018 года. Участник сети контрабандистов людей, “Алеф” пользуясь биометрическим паспортом, получает автоматическое разрешение на въезд в Израиль. Он передает разрешение нелегалу, и тот выходит с его разрешением в зал прилетов. Сам Алеф прижимается к ничего не подозревающему другому пассажиру - и выходит в зал вовсе без всякого разрешения.Расследованием деятельности сети занималось подразделение по борьбе с коррупцией Лахав 433. Во главе сети стоял человек, которого зовут Дуди Коэн. Он поддерживал связи с грузинскими нелегалами, израильскими организаторами аферы и контрабандистами. Он платил за полеты контрабандистов. Сам Коэн также напрямую участвовал в контрабанде. В записи камер наружного наблюдения, сделанной в ноябре 2017 года видно, как по его разрешению на въезд в Израиль проходит нелегал, а сам Коэн проходит без всякого разрешения, прижавшись к знакомому.В записи, сделанной в ноябре 2018 года видны две контрабандистки, передающие свои разрешения на въезд нелегалам. Сами они проходят в Израиль без всякого разрешения, прижавшись к ничего не подозревающим пассажиркам.В июне 2019 одну из этих девушек наконец засекли. Ее, однако, отпустили. Адвокат подозреваемой заявила, что та не имеет отношения к контрабанде людей, и что ее оговорили контрабандисты.В тех случаях, когда “прижаться” к другому пассажиру не удавалось, контрабандисты обращались с использованным нелегалом разрешением на въезд к сотрудникам службы безопасности аэропорта и говорили, что разрешение “испорчено”. В этих случаях им давали проходить.КАН напоминает, что и бывший глава Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве также воспользовался этим трюком, и прошел на территорию Израиля прижавшись к другому пассажиру - без предъявления паспорта.По результатам расследования аферы служба безопасности аэропорта изменила процедуру проверки при пересечении государственной границы. Тем не менее, говорят авторы материала, “та легкость, с которой людей провозили в Израиль попросту пугает”.