13.01 22:07 MIGnews.com
Ушел из жизни известный философ Роджер Скрутон
В Великобритании в возрасте 75 лет после тяжелой болезни скончался английский философ Роджер Скрутон.
Уточняется, что автор более 40 философских книг шесть месяцев боролся с онкологией.
"Влияние Скрутона на общественную жизнь было уникальным", - прокомментировал его смерть глава МВД Великобритании Саджид Джавид, пишет BBC
.
В 1970-е годы Скрутон активно помогал диссидентскому движению в коммунистической Восточной Европе. Позже получил ряд премий и наград в Чехии, Польше и Венгрии.
А в в 2016 году Рождер даже был удостоен рыцарского звания.
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