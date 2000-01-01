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Ушел из жизни известный философ Роджер Скрутон 13.01 22:07   MIGnews.com

Ушел из жизни известный философ Роджер Скрутон

В Великобритании в возрасте 75 лет после тяжелой болезни скончался английский философ Роджер Скрутон.

Уточняется, что автор более 40 философских книг шесть месяцев боролся с онкологией.

"Влияние Скрутона на общественную жизнь было уникальным", - прокомментировал его смерть глава МВД Великобритании Саджид Джавид, пишет BBC.

В 1970-е годы Скрутон активно помогал диссидентскому движению в коммунистической Восточной Европе. Позже получил ряд премий и наград в Чехии, Польше и Венгрии.

А в в 2016 году Рождер даже был удостоен рыцарского звания.


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