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YouTube 13.01 09:59   MIGnews.com

В результате пожара в Балтиморе погибли 6 детей

Шестеро детей погибли в результате пожара в трехэтажном доме. Инцидент произошел в американском городе Балтимор. Об этом сообщил представитель пожарной охраны города Роман Кларк, в пятницу, 13 января.

В доме, где произошел пожар жила многодетная мать. Трое из девятерых детей выжили. Мать и двое сыновей находятся в критическом состоянии.

По словам Романа Кларка, пожарные прибыли на место происшествия примерно в 00.30 по местному времени, где они увидели пылающий трехэтажный дом.

Третий этаж рухнул на второй, а потом второй упал на первый. После того, как пожарные потушили огонь, они с помощью экскаватора начали расчищать завалы, а специально обученные собаки помогали находить тела погибших.

Местные власти сообщили, что самому младшему из детей было 9 месяцев, а старшему 11 лет.
Причина пожара на данный момент неизвестна.
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