13.01 07:26 MIGnews.com

Сирия заявила о ракетном обстреле Израилем Дамаска

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Власти Сирии заявили, что минувшей ночью военный аэропорт аль-Мезза подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля.Сирийская армия предупредила Израиль о последствиях “бесчестного и наглого нападения” и заверила, что продолжит бороться с терроризмом и “отрубит руки тех, кто стоит за ним”.Государственное телевидение Сирии, со ссылкой на военные источники утверждает, что несколько ракет были выпущены из района Тверии по аэропорту около полуночи.В результате обстрела в аэропорту начался сильный пожар, но телевидение не сообщает о жертвах.Аэропорт аль-Мезза - одна из основных баз Республиканской Гвардии Асада, с которой неоднократно осуществлялись ракетные обстрелы территорий, подконтрольных мятежникам.