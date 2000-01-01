13.01 21:42 MIGnews.com

Палестинцы обвинили евреев в ограблении Ким Кардашьян

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На фоне того, как в израильской пресса появились статьи о том, что среди воров, ограбивших в Париже американскую светскую львицу Ким Кардашьян, были евреи, для палестинского "эксперта" Файеза Аббаса этого стало достаточным, чтобы целиком возложить ответственность за преступление на евреев."Евреев, ограбивших певицу Ким Кардашьян, арестовали. Оказалось, что они действительно евреи", - заявил Аббас в эфире одного из утренних шоу палестинского телевидения.Впрочем, представившийся "экспертом по вопросам Израиля" мужчина забыл упомянуть, что 15 из 17 арестованных подозреваемых, включая двух лидеров группировки, были алжирцами."Это не я выдумал, что они воры. Это было напечатано в "Едиот Ахронот", а не мои выдумки. Они воры. Иначе говоря, они и земли здесь воруют, не так ли? Но обручальное кольцо за 5 млн. долларов так и не нашли. Они не нашли его. Евреи спрятали его и обменяли на что-то другое", - заявил Аббас.Видеозапись передачи была переведена и опубликована НГО Palestinian Media Watch.Напомним, что в результате нападения на американскую теледиву Ким Кардашьян в ее собственном отельном номере в Париже грабители отобрали у нее ювелирных украшений и мобильных телефонов на 10 млн. долларов.Согласно информации, опубликованной следствием на этой неделе, полиция задержала несколько человек, которые, вероятно, причастны к нападению на звезду. Среди них 63-летний Юнис А. и 44-летний Флорус Х. были задержаны за вооруженное ограбление и организацию банды и похищение человека, а также 64-летоний Марсо Б. за передержку краденных вещей.