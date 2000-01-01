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скриншот с видео YouTube 13.01 20:10   MIGnews.com

Стая приматов оплакала "умершего" робота-шпиона

В своем новом документальном фильме телеканал "Би-би-си", вероятно, продемонстрировал наличие у приматов таких считавшихся человеческими качеств, как эмпатия, самосознание, не говоря уже о сообразительности.



Инцидент произошел во время съемок выпуска передачи Spy in the Wild, главными действующими лицами которого были обезьяны из стаи лангуров.

Как видно на ролике, изначально лангуры, к которым подселили робота-детеныша, отнеслись к "новичку" с недоверием, но со временем стали проявлять к нему интерес и, видимо, приняли за своего.

Однако незапланированное происшествие случилось, когда одна из лангурих, очевидно, решила взять детеныша для кормежки. Обезьяна упустила робота на землю, что стало для всей стаи приматов едва ли не трагедией, они посчитали его погибшим (сам робот был способен лишь издавать имитацию звуков лангуров, но не двигаться) и начали демонстративно скорбеть.
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