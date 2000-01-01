13.01 18:52 MIGnews.com
Возросло число жертв обрушения шестиэтажки в Стамбуле
Число погибших в результате обрушения 6-этажного здания в Стамбуле увеличилось до двух человек, один из них – ребенок. Еще 5 человек пострадали.
Инцидент произошел районе Зейтинбурну (европейская часть города). Внутри рухнувшего здания людей не было, жители всех 50 квартир были эвакуированы из-за аварийного состояния объекта еще в 2015 году.
Погибшие и пострадавшие — это случайные прохожие, которых задело падающими кусками бетона и арматуры, передает ТАСС.
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