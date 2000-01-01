13.01 19:11 MIGnews.com

Репатриантов не пугают теракты в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Проблемы, с которыми сталкивается еврейская община Европы, включая рост антисемитских настроений, страшит ее куда сильнее, чем ситуация с безопасностью в Израиле, что заставляет иудеев становиться репатриантами. Об этом гласят результаты нового исследования, проведенного расположенным в Лондоне Институтом исследования еврейской политики (JPR).Автор доклада под названием "Евреи покидают Европу" Даниэль Стаецкий проанализировал такие влияющие на алию факторы, как уровень безработицы, политическая стабильность, антисемитизм и безопасность в Израиле. В качестве примера рассматривались следующие страны Европы: Бельгия, Франция, Италия, Германия, Швеция и Великобритания.Оказалось, что уровень алии из первых трех стран значительно выше, чем из трех последних, несмотря на то, что с начала 2000-ых годов число антисемитских происшествий сильно подскочило во всех шести государствах.Уровень репатриации из Франции, откуда с начала этого века в Израиль ежегодно переезжали почти 2 000 репатриантов, резко увеличился после 2013 года, когда репатриироваться решили более 3 000 евреев и еще больше в последующие годы – 5 000 (2014), 8000 (2015) и 5000 (2016).С начала 2000-ых и в Великобритании, и во Франции число преступлений на антисемитской почве каждый год увеличивалось на десятки, достигнув нескольких сотен. Многие из преступлений были совершены мусульманами или арабами в качестве ответа на "действия Израиля в отношении палестинцев", что уже получило название "нового антисемитизма".Впрочем, сам Стаецкий считает, что это не может служить ни доказательством, ни опровержением связи между антисемитизмом и ростом алии из Франции, Бельгии и Италии. В частности, он считает, что не меньшую роль играет уровень трудоустройства в стране исхода – как это было замечено на примере британских евреев.Однако, что удивило команду исследователей, так это опровержение их изначальной гипотезы о том, что ухудшение ситуации с безопасностью в Израиле будет сдерживать потенциальных репатриантов от переезда. Однако никакой взаимосвязи между уровнем алии и числом погибших от террора и военных действий, в которых принимал участие Израиль, обнаружено не было.В то же время исследователи утверждают, что показатели еврейской репатриации из Европы не дают повода говорить о "массовом исходе" иудеев, как это в свое время происходило в СССР или арабских странах.