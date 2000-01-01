13.01 18:41 MIGnews.com

В Алжире вскрыта сеть "израильских шпионов-африканцев"

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В пятницу, 13 января, арабская пресса взорвалась серией статей о вскрытии в Алжире международной шпионской сети, которая работала на Израиль. Шпионская ячейка якобы состояла из 10 членов, выходцев из различных африканских государств – Ливии, Мали, Эфиопии, Либерии, Нигерии и Кении.Отмечается, что во время обысков у шпионов были изъяты радиостанции, которые использовались для передачи им дальнейших указаний.Решением суда все "спецагенты" были помещены в следственный изолятор. Их обвиняют в шпионаже в пользу другого государства, попытке создать хаос в стране и навредить национальной безопасности Алжира.Официальные представители Израиля данные сообщения никак не комментируют.