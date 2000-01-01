15.01 23:24 MIGnews.com

У московской семьи изъяли 12 детей с ВИЧ

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Органы опеки и попечительства и сотрудники полиции в Москве изъяли из приемной семьи 12 детей, по предварительным данным, все они инфицированы ВИЧ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Отмечается, что изъяты не кровные, а приемные дети. При этом один родной ребенок оставлен в семье.По словам Кузнецовой, среди детей есть ВИЧ-положительные, они находятся в больнице, "им оказывается необходимая помощь, вопросы с нюансами поступления лекарств разрешены". При этом она отметила, что в связи с этим заболеванием "никаких претензий к маме по поводу их лечения и заботы об их здоровье не было". "Она регулярно посещала соответствующие центры, лечила, предоставляла медикаменты", – приводит слова омбудсмена ТАСС.Кузнецова подтвердила, что основанием для изъятия детей стало обнаружение следов побоев. "Были обнаружены побои, были причины для этих действий (по изъятию) органов опеки и полиции", – сказала она. "Информация первичная поступила из детского сада, когда воспитатель стала переодевать ребенка и, увидев характерные следы на теле, она спокойно завела (его) в комнатку и пригласила сотрудников опеки", – рассказала обмудсмен. При этом она отметила, что "в июле 2016 года были проверки (семьи) и в акте ничего нет, что были нарушены права детей или ситуация в доме не та, или что-то набросано и есть какие-то предпосылки для угрозы благополучию детей".Органы опеки готовят разрешение на посещение матерью детей, изъятых органами соцзащиты и полицией из приемной семьи в Москве.Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году. В ней проживают 13 детей – восемь приемных (находятся под опекой), четыре усыновленных и один кровный. По данным пресс-службы Кузнецовой, старшему ребенку 16 лет, младшему, кровному, – три года.