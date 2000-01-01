13.01 16:41 MIGnews.com

В Стамбуле обрушился многоэтажный дом

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Шестиэтажный дом обрушился в стамбульском районе Зейтинбурну. По данным СМИ, под завалами здания могут находиться люди.При этом, по данным местных изданий, на момент обрушения, по предварительным данным, в здании никого не было, так как оно находилось в аварийном состоянии.Известно, что в результате случившегося погиб один человек, еще пятеро пострадали. Сообщается, что жертва и раненые — случайные прохожие, которых задели падающие куски бетона и арматуры.