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фото из соцсети 13.01 16:41   MIGnews.com

В Стамбуле обрушился многоэтажный дом

Шестиэтажный дом обрушился в стамбульском районе Зейтинбурну. По данным СМИ, под завалами здания могут находиться люди.

При этом, по данным местных изданий, на момент обрушения, по предварительным данным, в здании никого не было, так как оно находилось в аварийном состоянии.

Известно, что в результате случившегося погиб один человек, еще пятеро пострадали. Сообщается, что жертва и раненые — случайные прохожие, которых задели падающие куски бетона и арматуры.



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