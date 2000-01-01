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В Нью-Йорке устроили митинг против антиизраильских резолюций | Фото: Thinkstock13.01 13:31   MIGnews.com

В Нью-Йорке устроили митинг против антиизраильских резолюций

В Нью-Йорке сотни представителей еврейской общины устроили митинг перед зданием штаб-квартиры ООН. Таким образом, они хотели выразить протест против последних принятых СБ ООН антиизраильских резолюций.

Организаторами демонстрации являются раввин Зеев Фридман и рабби Йоав Элиаш, глава ешивы РАМБАМ и директор школы в Лоуренсе (штат Нью-Йорк). Митингующие пришли выразить протест против "одержимого отношения" к Израилю в ООН. Ведь в последнее время складывается такое впечатление, что в мире больше нет других, более важных проблем.

Также собравшие у штаб-квартиры ООН представители еврейской общины призвали Конгресс сократить финансирование Организации Объединенных Наций.

За прошлый год было принято две несправедливые и жестокие резолюции в отношении Израиля: организация всемирного наследия ЮНЕСКО приняла скандальную резолюцию, которая разрывает вековечную связь евреев и всего государства с Храмовой горой и со Стеной Плача.

А также СБ ООН приняло резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля в Иерусалиме и на "оккупированных" территориях Западного берега.
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